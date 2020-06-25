Звезда Лейкерс поздравил Ливерпуль с чемпионством
ЛеБрон Джеймс является акционером мерсисайдского клуба.
Звездный форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс поздравил Ливерпуль с завоеванием титула в чемпионате Англии.
“Чемпионы Премьер-лиги! Вперед!“, - написал баскетболист на своей странице в Twitter.
PREMIER LEAGUE CHAMPIONS!!!!!!!!!!!!!!! LET’S GO 🗣🗣🗣🗣🗣 @LFC #YNWA♥️ 🙏🏾💪🏾🏆👑— LeBron James (@KingJames) June 25, 2020
Отметим, что ЛеБрон является акционером мерсисайдского клуба. В 2011 году американец купил 2% акций команды.
Ранее в Сеть попало видео с бурной реакцией игроков Ливерпуля на победу в АПЛ.
Полная версия правил