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Звезда Лейкерс поздравил Ливерпуль с чемпионством

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ЛеБрон Джеймс является акционером мерсисайдского клуба.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Звездный форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс поздравил Ливерпуль с завоеванием титула в чемпионате Англии.

“Чемпионы Премьер-лиги! Вперед!“, - написал баскетболист на своей странице в Twitter.

Отметим, что ЛеБрон является акционером мерсисайдского клуба. В 2011 году американец купил 2% акций команды.

Ранее в Сеть попало видео с бурной реакцией игроков Ливерпуля на победу в АПЛ.

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Теги: футбол, баскетбол, Ливерпуль, ЛеБрон Джеймс, Лос-Анджелес Лейкерс, чемпионат Англии, АПЛ
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