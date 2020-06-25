Звезда Лейкерс поздравил Ливерпуль с чемпионством

ЛеБрон Джеймс является акционером мерсисайдского клуба.

Звездный форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс поздравил Ливерпуль с завоеванием титула в чемпионате Англии.

“Чемпионы Премьер-лиги! Вперед!“, - написал баскетболист на своей странице в Twitter.

Отметим, что ЛеБрон является акционером мерсисайдского клуба. В 2011 году американец купил 2% акций команды.

Ранее в Сеть попало видео с бурной реакцией игроков Ливерпуля на победу в АПЛ.