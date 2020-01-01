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Зинченко - один из худших игроков в матче с Челси по версии WhoScored

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Украинец вышел на поле во втором тайме.

Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Манчестер Сити потерпел поражение от Челси (1:2) в рамках 31 тура чемпионата Англии.

Защитник “горожан“ Александр Зинченко вышел на поле только на 58-й минуте. За 32 минуты игры украинец отдал 22 паса с точностью 95% и три раза потерял мяч.

По итогам поединка портал WhoScored поставил футболисту оценку 5,9. Такую же отметку дали бразильцу Фернандиньо, который получил красную карточку. Худшая оценка в составе Сити на счету Менди - 5,6.

Смотрите также видео голов и обзор матча Челси - Манчестер Сити.

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Теги: футбол, Александр Зинченко, Манчестер Сити, Челси, АПЛ, чемпионат Англии
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