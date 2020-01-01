Защитник Ливерпуля: Еще немного пива для Клоппа, и мы убедим его дать нам два выходных

Энди Робертсон признался, что команде нелегко далась пауза, вызванная пандемией коронавируса.

Защитник Ливерпуля Энди Робертсон прокомментировал досрочную победу своей команды в АПЛ.

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“Из-за весенней паузы нам пришлось ждать этого 13 недель. Это были 13 долгих недель неопределенности, но многим нашим болельщикам пришлось ждать 30 лет, так что по сравнению с ними мы еще легко отделались. Я надеюсь, что они наслаждаются этой победой так же, как и мы.

Мы все еще пытаемся убедить тренера дать нам два выходных. Еще немного пива для него, и, возможно, мы добьемся своего. Ему уже и так хорошо, но мне кажется, что нам стоит долить ему еще немного, чтобы получить отдых“, - приводит слова футболиста Goal со ссылкой на программу Match of the Day.

Отметим, что Юрген Клопп выиграл девятый трофей в карьере.