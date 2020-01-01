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Клопп: Это чемпионство посвящаю Далглишу и Джеррарду

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"Красные" выиграли титул чемпиона Англии впервые за 30 лет.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал досрочную победу своей команды в чемпионате Англии после осечки Манчестер Сити в матче против Челси (1:2).

“У меня нет слов, это невероятно! Я навсегда запомню этот день. Кенни Далглиш ждал этого момента 30 лет, и это чемпионство для него и Стивена Джеррарда. Парни восхищаются вами, и мотивировать команду легко благодаря великой истории клуба.

Матч Сити с Челси был очень напряженным. Я не хотел следить за этой встречей, но это невозможно.

Победа в АПЛ - невероятное достижение моих футболистов, я очень рад их тренировать. Я не ждал победы 30 лет, я здесь всего четыре с половиной года, но это потрясающий момент“, - цитирует Клоппа BBC.

Отметим, что Юрген Клопп выиграл девятый трофей в карьере.

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Теги: футбол, Ливерпуль, Юрген Клопп, чемпионат Англии, АПЛ
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