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Клопп выиграл девятый трофей в карьере

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Немецкий специалист вместе с Ливерпулем завоевал титул АПЛ.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Ливерпуль стал чемпионом Англии впервые за 30 лет. Манчестер Сити уступил Челси (1:2) и официально сложил с себя полномочия действующего чемпиона.

Для главного тренера “красных“ Юргена Клоппа этот трофей стал девятым в карьере.

Ранее немецкий специалист также побеждал в Бундеслиге с Боруссией Д (2011, 2012), завоевывал Кубок Германии (2012) и два Суперкубка Германии (2013, 2014), а также выигрывал три трофея с Ливерпулем - Лигу чемпионов-2018/19, Суперкубок УЕФА-2019 и чемпионат мира среди клубов-2019. 

Ранее в Сеть попало видео с бурной реакцией игроков Ливерпуля на победу в АПЛ.

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Теги: футбол, Юрген Клопп, Ливерпуль, АПЛ
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