Немецкий специалист вместе с Ливерпулем завоевал титул АПЛ.

Ливерпуль стал чемпионом Англии впервые за 30 лет. Манчестер Сити уступил Челси (1:2) и официально сложил с себя полномочия действующего чемпиона.

Для главного тренера “красных“ Юргена Клоппа этот трофей стал девятым в карьере.

Ранее немецкий специалист также побеждал в Бундеслиге с Боруссией Д (2011, 2012), завоевывал Кубок Германии (2012) и два Суперкубка Германии (2013, 2014), а также выигрывал три трофея с Ливерпулем - Лигу чемпионов-2018/19, Суперкубок УЕФА-2019 и чемпионат мира среди клубов-2019.

Ранее в Сеть попало видео с бурной реакцией игроков Ливерпуля на победу в АПЛ.