В Сеть попало видео с бурной реакцией игроков Ливерпуля на победу в АПЛ

"Красные" досрочно выиграли чемпионский титул.

Ливерпуль Getty Images

В Сети появилось видео, где игроки Ливерпуля собрались вместе, чтобы посмотреть матч 31 тура АПЛ Челси - Манчестер Сити (2:1), где “горожане“ сложили свои чемпионские полномочия.

В ожидании финального свистка “красные“ вели обратный отсчет, а после завершения поединка начали бурно праздновать победу в чемпионате и обнимать друг друга.

Смотрите также видео голов и обзор матча Челси - Манчестер Сити.