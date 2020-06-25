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В Сеть попало видео с бурной реакцией игроков Ливерпуля на победу в АПЛ

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"Красные" досрочно выиграли чемпионский титул.

Ливерпуль
Ливерпуль
Getty Images

В Сети появилось видео, где игроки Ливерпуля собрались вместе, чтобы посмотреть матч 31 тура АПЛ Челси - Манчестер Сити (2:1), где “горожане“ сложили свои чемпионские полномочия.

В ожидании финального свистка “красные“ вели обратный отсчет, а после завершения поединка начали бурно праздновать победу в чемпионате и обнимать друг друга.

Смотрите также видео голов и обзор матча Челси - Манчестер Сити.

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Теги: футбол, Ливерпуль, АПЛ, чемпионат Англии
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