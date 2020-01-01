Челси - Манчестер Сити 2:1 видео голов и обзор матча АПЛ, который сделал Ливерпуль чемпионом

Подопечные Фрэнка Лэмпарда позволили "красным" праздновать досрочную победу в чемпионате.

Челси - Манчестер Сити 2:1 видео голов и обзор матча АПЛ Getty Images

Челси одержал победу над Манчестер Сити в матче 31 тура тура чемпионата Англии. Голами в составе “синих“ отметились Кристин Пулишич и Виллиан. За “горожан“ забил Кевин де Брюйне.

Отметим, что результат этого поединка позволил Ливерпулю впервые за 30 лет стать чемпионом Англии.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси - Манчестер Сити:

Челси - Манчестер Сити 2:1

Голы: Пулишич, 36, Виллиан, 78 (пен.) - де Брюйне, 55

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо - Баркли (Ковачич, 74), Канте, Маунт (Педро, 90+1) - Виллиан, Жиру (Абрахам, 62), Пулишич (Гилмор, 90+1).



Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Фернандиньо, Ляпорт (Отаменди, 74), Менди (Зинченко, 60) - Гюндоган, Родри (Д. Силва, 56), Де Брюйне - Марез, Стерлинг, Б. Силва (Габриэль Жезус, 54).

Предупреждения: Алонсо - де Брюйне

На 77-й минуте был удален Фернандиньо (Манчестер Сити) (игра рукой).