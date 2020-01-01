Ливерпуль стал чемпионом Англии впервые за 30 лет
Подопечные Юргена Клоппа обеспечили себе титул.
Челси обыграл Манчестер Сити (2:1) в рамках 31 тура чемпионата Англии.
Таким образом, Ливерпуль впервые в истории завоевал титул АПЛ и 19-й раз стал чемпионом страны.
После поражения от “синих“ подопечные Хосепа Гвардиолы потеряли математические шансы догнать мерсисайдцев (63 пункта против 86).
Отметим, что это первое чемпионство для Ливерпуля с сезона-1989/1990.
Напомним, что рекорд по количеству титулов принадлежит Манчестер Юнайтед - “красные дьяволы“ становились чемпионом 20 раз.
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