Ливерпуль стал чемпионом Англии впервые за 30 лет

Подопечные Юргена Клоппа обеспечили себе титул.

Челси обыграл Манчестер Сити (2:1) в рамках 31 тура чемпионата Англии.

Таким образом, Ливерпуль впервые в истории завоевал титул АПЛ и 19-й раз стал чемпионом страны.

После поражения от “синих“ подопечные Хосепа Гвардиолы потеряли математические шансы догнать мерсисайдцев (63 пункта против 86).

Отметим, что это первое чемпионство для Ливерпуля с сезона-1989/1990.

Напомним, что рекорд по количеству титулов принадлежит Манчестер Юнайтед - “красные дьяволы“ становились чемпионом 20 раз.