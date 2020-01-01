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Ливерпуль стал чемпионом Англии впервые за 30 лет

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Подопечные Юргена Клоппа обеспечили себе титул.
Ливерпуль
Ливерпуль
www.liverpoolfc.com

Челси обыграл Манчестер Сити (2:1) в рамках 31 тура чемпионата Англии. 

Таким образом, Ливерпуль впервые в истории завоевал титул АПЛ и 19-й раз стал чемпионом страны.

После поражения от “синих“ подопечные Хосепа Гвардиолы потеряли математические шансы догнать мерсисайдцев (63 пункта против 86).

Отметим, что это первое чемпионство для Ливерпуля с сезона-1989/1990.

Напомним, что рекорд по количеству титулов принадлежит Манчестер Юнайтед - “красные дьяволы“ становились чемпионом 20 раз.

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Теги: футбол, Ливерпуль, АПЛ, чемпионат Англии
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