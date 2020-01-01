Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Челси нанес поражение Манчестер Сити

Комментариев: 0
Манчестер Сити доигрывал матч в меньшинстве после игры рукой Фернандиньо.
Челси нанес поражение Манчестер Сити
Getty Images

Манчестер Сити уступил на выезде Челси 1:2 в центральном матче 31-го тура чемпионата Англии.

Таким образом, Ман Сити потерял шансы достать Ливерпуль в турнирной таблице - подопечные Клоппа стали досрочно чемпионами.

Ман Сити отлично возобновил сезон, добыв две разгромные победы с общим счетом 8:0, поэтому именно команда Гвардиолы считалась фаворитом матча.

Пытаясь соответствовать этому статусу, гости с первых минут забрали мяч под свой контроль и стали выискивать бреши в оборонных порядках Челси.

Самыми острыми были моменты у Бернарду Силвы, который перехватил неудачный вынос Кепы, но не смог переиграть вратаря и у Фернандиньо, который головой пробил под перекладину, но Кепа достал мяч.

К концу первого тайма Челси стал смелее выбегать в контратаки и одна из них завершилась голом. Менди и Гюндоган не разобрались, кому подбирать мяч после углового у ворот Челси, Пулишич первым его забрал и вышел один на один с Эдерсоном, переиграв вратаря ударом под правую штангу.

Ман Сити отыгрался в дебюте второго тайма. Де Брюйне мастерски исполнил штрафной, отправив мяч точно в левую девятку ворот Кепы. Уже в следующей атаке Рахим Стерлинг вышел на свидание с Кепой, но его обводящий удар приняла на себя штанга.

После этого игра пошла без центра поля, хотя и без 100% моментов. Но гол зрители у экранов все же увидели. Массированная атака Челси завершилась прострелом Виллиана на Абрахама, с первым ударом которого справился Эдерсон, а вот добивание Фернандиньо отбил рукой.

Арбитр матча Стюарт Атвелл после просмотра видеоповтора поставил пенальти и удалил Фернадиньо, а его экс-партнер по Шахтеру Виллиан уверенно реализовал 11-метровый удар.

В меньшинстве у Манчестер Сити не было даже шанса отыграться и Челси удержал победу, которая ценна им в борьбе за место в топ-4, а поражение Ман Сити означает, что команда Гвардиолы сложила с себя чемпионские полномочия.

Челси — Манчестер Сити 2:1
Голы: Пулишич, 36, Виллиан, 78 (пен.) — де Брюйне, 55

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо — Баркли (Ковачич, 74), Канте, Маунт (Педро, 90+1) — Виллиан, Жиру (Абрахам, 62), Пулишич (Гилмор, 90+1).

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Ляпорт (Отаменди, 74), Менди (Зинченко, 60) — Гюндоган, Родри (Д. Силва, 56), Де Брюйне — Марез, Стерлинг, Б. Силва (Габриэль Жезус, 54).

Предупреждения: Алонсо — де Брюйне

На 77-й минуте был удален Фернандиньо (Манчестер Сити) (игра рукой).

Поделись:
Теги: Манчестер Сити, чемпионат Англии, Челси
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь