Челси нанес поражение Манчестер Сити

Манчестер Сити доигрывал матч в меньшинстве после игры рукой Фернандиньо.

Манчестер Сити уступил на выезде Челси 1:2 в центральном матче 31-го тура чемпионата Англии.

Таким образом, Ман Сити потерял шансы достать Ливерпуль в турнирной таблице - подопечные Клоппа стали досрочно чемпионами.

Ман Сити отлично возобновил сезон, добыв две разгромные победы с общим счетом 8:0, поэтому именно команда Гвардиолы считалась фаворитом матча.

Пытаясь соответствовать этому статусу, гости с первых минут забрали мяч под свой контроль и стали выискивать бреши в оборонных порядках Челси.

Самыми острыми были моменты у Бернарду Силвы, который перехватил неудачный вынос Кепы, но не смог переиграть вратаря и у Фернандиньо, который головой пробил под перекладину, но Кепа достал мяч.

К концу первого тайма Челси стал смелее выбегать в контратаки и одна из них завершилась голом. Менди и Гюндоган не разобрались, кому подбирать мяч после углового у ворот Челси, Пулишич первым его забрал и вышел один на один с Эдерсоном, переиграв вратаря ударом под правую штангу.

Ман Сити отыгрался в дебюте второго тайма. Де Брюйне мастерски исполнил штрафной, отправив мяч точно в левую девятку ворот Кепы. Уже в следующей атаке Рахим Стерлинг вышел на свидание с Кепой, но его обводящий удар приняла на себя штанга.

После этого игра пошла без центра поля, хотя и без 100% моментов. Но гол зрители у экранов все же увидели. Массированная атака Челси завершилась прострелом Виллиана на Абрахама, с первым ударом которого справился Эдерсон, а вот добивание Фернандиньо отбил рукой.

Арбитр матча Стюарт Атвелл после просмотра видеоповтора поставил пенальти и удалил Фернадиньо, а его экс-партнер по Шахтеру Виллиан уверенно реализовал 11-метровый удар.

В меньшинстве у Манчестер Сити не было даже шанса отыграться и Челси удержал победу, которая ценна им в борьбе за место в топ-4, а поражение Ман Сити означает, что команда Гвардиолы сложила с себя чемпионские полномочия.

Челси — Манчестер Сити 2:1

Голы: Пулишич, 36, Виллиан, 78 (пен.) — де Брюйне, 55

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо — Баркли (Ковачич, 74), Канте, Маунт (Педро, 90+1) — Виллиан, Жиру (Абрахам, 62), Пулишич (Гилмор, 90+1).



Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Ляпорт (Отаменди, 74), Менди (Зинченко, 60) — Гюндоган, Родри (Д. Силва, 56), Де Брюйне — Марез, Стерлинг, Б. Силва (Габриэль Жезус, 54).

Предупреждения: Алонсо — де Брюйне

На 77-й минуте был удален Фернандиньо (Манчестер Сити) (игра рукой).