АПЛ: Арсенал в тяжелом матче обыграл Саутгемптон, Бернли переиграл Уотфорд
Сегодня, 25 июня, в чемпионате Англии состоялись несколько матчей 31-го тура.
Лондонский Арсенал на выезде в тяжелом поединке обыграл Саутгемптон. “Канониры“ вышли вперед в первом тайме благодаря голу Нкетии.
Во втором тайме “святые“ навязали борьбу гостям, однако забить так и не удалось. Под конец встречи Арсенал удвоил преимущество после удаления игрока хозяев Стивенса.
Саутгемптон - Арсенал 0:2
Голы: Нкетиа, 20, Уиллок, 87
Саутгемптон: Маккарти - Валери (Уокер-Питерс, 46), Стивенс, Беднарек, Бертранд - Редмонд, Уорд-Прауз, Хейбьерг (Вестергор, 90+1), Армстронг - Ингз, Обафеми (Лонг, 46)
Арсенал: Мартинес - Бельерин, Ходинг, Мустафи, Тирни (Колашинац, 70) - Себальос (Мэйтленд-Найлз, 80), Джака, Сака - Пепе (Уиллок, 64), Нкетиа (Ляказетт, 79), Обамеянг
Предупреждения: Мустафи, Сака
Удаление: Стивенс, 85 (фол последней надежды)
Бернли - Уотфорд 1:0
Гол: Родригес, 73 - ...
Бернли: Поуп - Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор - Браунхилл, Вествуд, Корк, Макнил - Выдра, Родригес (Питерс, 81).
Уотфорд: Фостер - Кико, Кабаселе (Кэткарт, 46), Доусон, Масина - Капу, Хьюз (Чалоба, 83), Клеверли (Дукуре, 46) - Сарр, Дини (Грей, 85), Уэлбек
Предупреждение: Макнил - ...
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