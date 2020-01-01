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АПЛ: Арсенал в тяжелом матче обыграл Саутгемптон, Бернли переиграл Уотфорд

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Состоялись очередные матчи чемпионата Англии.
Арсенал переиграл Саутгемптон
Арсенал переиграл Саутгемптон
Getty Images

Сегодня, 25 июня, в чемпионате Англии состоялись несколько матчей 31-го тура.

Лондонский Арсенал на выезде в тяжелом поединке обыграл Саутгемптон. “Канониры“ вышли вперед в первом тайме благодаря голу Нкетии.

Во втором тайме “святые“ навязали борьбу гостям, однако забить так и не удалось. Под конец встречи Арсенал удвоил преимущество после удаления игрока хозяев Стивенса.

Саутгемптон - Арсенал 0:2
Голы: Нкетиа, 20, Уиллок, 87

Саутгемптон: Маккарти - Валери (Уокер-Питерс, 46), Стивенс, Беднарек, Бертранд - Редмонд, Уорд-Прауз, Хейбьерг (Вестергор, 90+1), Армстронг - Ингз, Обафеми (Лонг, 46)

Арсенал: Мартинес - Бельерин, Ходинг, Мустафи, Тирни (Колашинац, 70) - Себальос (Мэйтленд-Найлз, 80), Джака, Сака - Пепе (Уиллок, 64), Нкетиа (Ляказетт, 79), Обамеянг

Предупреждения: Мустафи, Сака

Удаление: Стивенс, 85 (фол последней надежды)

Бернли - Уотфорд 1:0
Гол: Родригес, 73 - ...

Бернли: Поуп - Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор - Браунхилл, Вествуд, Корк, Макнил - Выдра, Родригес (Питерс, 81).

Уотфорд: Фостер - Кико, Кабаселе (Кэткарт, 46), Доусон, Масина - Капу, Хьюз (Чалоба, 83), Клеверли (Дукуре, 46) - Сарр, Дини (Грей, 85), Уэлбек 

Предупреждение: Макнил - ...

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Теги: футбол, АПЛ, чемпионат Англии, результаты матчей
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