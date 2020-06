Ливерпуль объявил о расставание с защитником

Защитник Ливерпуля Натаниэль Клайн покинет команду в конце текущего месяца, об этом сообщил официальный сайт клуба.

Как сообщает пресс-служба “мерсисайдцев“, Ливерпуль не захотел продлевать контракт с защитником.

We can confirm @Nathaniel_Clyne will depart the club at the end of this month upon the expiry of his contract.



Everyone at #LFC would like to thank Nathaniel for his service at the Reds and wish him all the best in his future career 🙌