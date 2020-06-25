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Ливерпуль объявил о расставание с защитником

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У игрока закончился контракт.
Натаниэль Клайн
Натаниэль Клайн
Getty Images

Защитник Ливерпуля Натаниэль Клайн покинет команду в конце текущего месяца, об этом сообщил официальный сайт клуба.

Как сообщает пресс-служба “мерсисайдцев“, Ливерпуль не захотел продлевать контракт с защитником.

Напомним, Клайн перешел в Ливерпуль из Саутгемптона в 2015 году. За это время он провел 104 матча, в которых забил два гола и отдал пять голевых передач во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что полузащитник Баварии может перебраться в Ливерпуль.

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Теги: Натаниэль Клайн, Ливерпуль, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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