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Стало известно, сколько Вернер будет получать в Челси

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Немец будет выступать за лондонский клуб со следующего сезона.
Тимо Вернер
Тимо Вернер
getty Images

Футболист РБ Лейпциг Тимо Вернер станет игроком Челси в следующем сезоне.

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Как стало известно Bild, немецкий футболист будет зарабатывать 270 тысяч евро в неделю. Кроме того, Вернер получит прописной бонус в размере 11 миллионов евро при переходе в стан “синих“.

В текущем сезоне Вернер провел 43 матча за Лейпциг, в которых забил 32 гола и отдал 13 голевых передач. 

Ранее Тимо прокомментировал переход в Челси.

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Теги: Тимо Вернер, Челси, футбол, АПЛ, чемпионат Англии, РБ Лейпциг
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