Фред может отказаться от нового контракта с Манчестер Юнайтед
Бразилец хочет улучшить финансовые условия.
Руководство Манчестер Юнайтед намерено предложить новый контракт Фреду, об этом сообщает The Sun.
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По информации источника, тренерский штаб “красных дьяволов“ доволен прогрессом бразильского полузащитника. В связи с этим боссы клуба готовы начать переговоры о новом соглашении.
Отметим, что Фред готов продлить контракт, но только если клуб повысит ему зарплату. На данный момент бразилец зарабатывает 130 тысяч фунтов в неделю. Действующий контракт Фреда рассчитан до 2023 года.
В текущем сезоне бразилец провел за Манчестер Юнайтед 40 матчей, в которых сумел забить два гола и отдать четыре голевые передачи.
Ранее Фред признался, что мог уйти из Шахтера еще в 2015 году.
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