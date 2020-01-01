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Фред может отказаться от нового контракта с Манчестер Юнайтед

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Бразилец хочет улучшить финансовые условия.
Фред
Фред
getty Images

Руководство Манчестер Юнайтед намерено предложить новый контракт Фреду, об этом сообщает The Sun.

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По информации источника, тренерский штаб “красных дьяволов“ доволен прогрессом бразильского полузащитника. В связи с этим боссы клуба готовы начать переговоры о новом соглашении.

Отметим, что Фред готов продлить контракт, но только если клуб повысит ему зарплату. На данный момент бразилец зарабатывает 130 тысяч фунтов в неделю. Действующий контракт Фреда рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне бразилец провел за Манчестер Юнайтед 40 матчей, в которых сумел забить два гола и отдать четыре голевые передачи.

Ранее Фред признался, что мог уйти из Шахтера еще в 2015 году.

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Теги: Манчестер Юнайтед, Фред, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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