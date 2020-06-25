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Элитная проститутка родила сына от женатого игрока из АПЛ

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Кэти Морган отказалась называть имя звездного игрока, который пользовался ее услугами и стал отцом ребенка.
Кэти Морган
Кэти Морган
instagram.com/katyjaynemorgan/

В АПЛ разразился очередной внефутбольный скандал - экс-проститутка Кэти Морган заявила, что родила сына от звездного игрока, который несколько раз пользовался ее услугами.

По словам Морган, футболист узнал ее номер от других игроков АПЛ, которые также пользовались услугами Кэти. Она встречалась с отцом своего малыша минимум три раза, и это при том, что футболист был женат.

Кэти Морган с сыном
Кэти Морган с сыном
instagram.com/katyjaynemorgan/

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“Он был потрясен, когда я сообщила ему о беременности. Он не верил, что это - его ребенок. В марте я родила и ДНК-тест подтвердил, что это его сын. Я сказала ему, что не планировала беременность, а он согласился платить алименты“, - цитирует Морган Mirror.

Женщина также отметил, что игрок считает постыдным иметь ребенка от проститутки, у которой в клиентах также были его друзья. При этом девушка считает, что футболист станет прекрасным папой для их малыша.

Кэти Морган с сыном
Кэти Морган с сыном
instagram.com/katyjaynemorgan/

За услуги спортсмен платит 1,5 тысячи фунтов стерлингов (около 1,6 тысячи евро). Также Кэти оказывала услуги нескольким игрокам сборной Англии и футболистам АПЛ.

Ранее сообщалось, что нападающего Челси Каллума Хадсона-Одои арестовали за встречу с моделью во время карантина.

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Теги: АПЛ, скандал, футбол, вне игры, проститутка, ребенок
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Комментариев (1)
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Vixerunt    25.06.2020, 13:42
Оценка:  +6
Vixerunt
т.е. трахали все но только его живчик победил.
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