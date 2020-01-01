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Челси - Манчестер Сити: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Англии

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Челси и Манчестер Сити встретятся в центральном матче чемпионата Англии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Челси - Манчестер Сити: прогноз букмекеров
Челси - Манчестер Сити: прогноз букмекеров
Getty Images

В четверг, 25 июня, в матче 31-го тура чемпионата Англии Челси сыграет с Манчестер Сити. Встреча состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

Всего в своей истории команды отыграли 160 официальных матчей, из которых 63 раза побеждал Манчестер Сити, а 57 раз - Челси. По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии фаворитом встречи являются “горожане“.

Так, в компании William Hill на победу подопечных Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 1.75, в то время как на “синих“ принимают ставки с коэффициентом 4.33. Ничью здесь оценили в 4.00.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа Челси - 4.20, победа Манчестер Сити - 1.75, ничья - 4.20.

Отметим, что на данный момент “горожане“ находятся на втором месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 63 очка. Челси расположился на 4-й позиции, набрав 51 балл.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Челси - Манчестер Сити, которая начнется в 22:15 по киевскому времени.

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