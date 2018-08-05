Челси - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ

Челси примет Манчестер Сити в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.

В четверг, 25 июня, в матче 31-го тура чемпионата Англии Челси сыграет с Манчестер Сити. Встреча состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

Онлайн-трансляция матча Челси - Манчестер Сити будет доступна в этой новости 25 июня, начиная с 22:15 по киевскому времени.

На данный момент “горожане“ находятся на втором месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 63 очка. Челси расположился на 4-й позиции, набрав 51 балл.

Всего в своей истории команды отыграли 160 официальных матчей, из которых 63 раза побеждал Манчестер Сити, а 57 раз - Челси. В предстоящей встрече букмекеры отдают предпочтение “горожанам“.

Последние матчи Челси:

21.06.20. Астон Вилла - Челси - 1:2 (АПЛ, 30 тур)

08.03.20. Челси - Эвертон - 4:0 (АПЛ, 29 тур)

03.03.20. Челси - Ливерпуль - 2:0 (Кубок Англии)

29.02.20. Борнмут - Челси - 2:2 (АПЛ, 28 тур)

25.02.20. Челси - Бавария - 0:3 (Лига чемпионов, 1/8 финала)

Последние матчи Манчестер Сити:

22.06.20. Манчестер Сити - Бернли - 5:0 (АПЛ, 30 тур)

17.06.20. Манчестер Сити - Арсенал - 3:0 (АПЛ, 28 тур)

08.03.20. Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 2:0 (АПЛ, 29 тур)

04.03.20. Шеффилд Уэнсдей - Манчестер Сити - 0:1 (Кубок Англии)

01.03.20. Астон Вилла - Манчестер Сити - 1:2 (Кубок английской Лиги)

Последние очные матчи:

23.11.19. Манчестер Сити - Челси - 2:1 (АПЛ)

24.02.19. Челси - Манчестер Сити - 0:0 (пен. 3:4) (Финал Кубка английской Лиги)

10.02.19. Манчестер Сити - Челси - 6:0 (АПЛ)

08.12.18. Челси - Манчестер Сити - 2:0 (АПЛ)

05.08.18. Челси - Манчестер Сити - 0:2 (Финал Суперкубка Англии)