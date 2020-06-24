Агуэро успешно перенес операцию на колене

Операция сделал в Барселоне известный хирург Рамон Кугат.

Аргентинскому нападающему Манчестер Сити Серхио Агуэро сделали операцию на колене.

Как написал Агуэро на своей страничке в Twitter, операция прошла успешно и в скором времени форвард начнет процесс восстановления. На данный момент неизвестны сроки возвращения 32-летнего игрока на поле.

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I'll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support 🤟🏽 pic.twitter.com/Frm07cN3WF — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) June 24, 2020

"Не знаю, восстановится ли Агуэро к возобновлению Лиги чемпионов. Когда он вернется в Манчестер, мы будем знать точнее, когда он сможет играть", - цитирует наставника "горожан" Хосепа Гвардиолу BBC.

В нынешнем сезоне 32-летний Агуэро отыграл 32 матча за Манчестер Сити, в которых забил 23 гола и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, у аргентинца были проблемы с коленом, которые усугубились в матче с Бернли. В итоге форвард отправился в Барселону, где операцию ему сделал известный хирург Рамон Кугат.