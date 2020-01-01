Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 3:0 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Подопечные Сульшера разгромили соперника в очередном матче АПЛ.

Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед: видео голов и обзор матча Getty Images

В матче 31-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед на своем поле обыграл Шеффилд Юнайтед со счетом 3:0.

В составе "красных дьяволов" хет-триком отличился Антони Марсиаль, который забил два мяча в первом тайме и третий - под занавес поединка.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча МЮ - Шеффилд:

Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 3:0

Голы: Марсиаль, 7, 44, 74.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу - Погба (Перейра, 81), Матич - Гринвуд (Мата, 81), Фернандеш (Мактоминей, 81), Рэшфорд (Джеймс, 81) - Марсиаль (Игало, 81).

Шеффилд Юнайтед: Мур - Башем, Ягелка, Робинсон - Болдок, Ландстрем, Флек, Норвуд (Норвуд, 46), Стивенс - Макголдрик (Живкович, 64), Муссе (Макберни, 46).

Предупреждение: Шоу.