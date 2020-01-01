Ливерпуль - Кристал Пэлас 4:0 видео голов и обзор матча АПЛ

Ливерпуль не заметил Кристал Пэлас в очередном матче чемпионата Англии.

Ливерпуль - Кристал Пэлас: видео голов и обзор матча Getty Images

В матче 31-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле разгромил Кристал Пэлас.

"Красные" отправили четыре безответных гола в ворота соперника. Отличились Трент Александер-Арнольд, Мохамед Салах, Фабиньо и Садио Мане.

Таким образом, подопечные Клоппа стали еще на шаг ближе к завоеванию чемпионского титула.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - Кристал Пэлас:

Ливерпуль - Кристал Пэлас 4:0

Голы: Александер-Арнольд, 23, Салах, 44, Фабиньо, 55, Мане, 69

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд (Уильямс, 74), Гомес, ван Дейк, Робертсон (Кейта, 84) - Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 64), Фабиньо, Вейналдум - Салах, Фирмино (Минамино, 74), Мане (Эллиот, 84).

Кристал Пэлас: Хеннесси - Уорд, Кэхилл, Сахо, ван Анхольт - Маккарти - Таунсенд, Макартур (Ридевалд, 66), Куяте (Миливоевич, 65), Заа (Майер, 15) - Айю (Кюча, 84).