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Ливерпуль разбил Кристал Пэлас и уже в четверг может стать чемпионом

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СПОРТ bigmir)net вместе с партнером проекта Carlsberg представляют отчет о матче между Ливерпулем и Кристал Пэлас.

Фанаты Ливерпуля во время карантина мечтали, как после возобновления, именно в поединке против Кристал Пэлас они будут праздновать чемпионство.

Для этого подопечным Юргена Клоппа нужно было победить собственно самих “орлов“, а также перед этим обыграть Эвертон. Но вот с соседями не сложилось, а потому и чемпионство пришлось отстрочить.

Что касается матча против Кристал Пэлас, то в нем мы увидели тот самый Ливерпуль, который разрывал всех и вся до вынужденного перерыва. Против “ирисок“ пока еще действующие победители Лиги чемпионов были какими-то медленными и совершенно не опасными в атаке.

Забить свой первый мяч в ворота Уэйна Хеннеси Ливерпуль сумел только благодаря стандарту. Александер-Арнольд идеально выполнил штрафной, попав прямо в девятку ворот. Еще до свистка на перерыв отметился и Салах, который пропускал матч с Эвертоном. Египтянин идеально обработал мяч, обыграл ван Аанхольта и пробил мимо вратаря.

Старт второго тайма также оказался за “красными“. На 55-й минуте Фабиньо дежурно получил мяч перед штрафной и, увидев, что его никто не бежит встречать, решился на очень дальний удар. Наверное, шокировал своим выстрелом бразилец всех, в том числе и себя. Невероятная сила и точность – Хеннеси не имел шансов.

Не очень долго пришлось ждать гол от Садио Мане. Сенегалец идеально выдержал линию с защитниками и в самый нужный момент сделал рывок под передачу Салаха. Выход на свидание с голкипером, который Мане с легкостью реализовал.

Далее пошла спокойная игра, в которой Клопп позволил себе выпустить юного Эллиота и попробовать слева в защите Джорджиньо Вейналдума.

Интересно, что уже завтра свой матч проведут Ман Сити и Челси. Если “горожане“ победить не смогут, Ливерпуль автоматически получит чемпионский титул, поскольку будет недосягаем для команды Пепа Гвардиолы.

Ливерпуль — Кристал Пэлас 4:0
Голы: Александер-Арнольд, 23, Салах, 44, Фабиньо, 55, Мане, 69

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Уильямс, 74), Гомес, ван Дейк, Робертсон (Кейта, 84) — Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 64), Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино (Минамино, 74), Мане (Эллиот, 84).

Кристал Пэлас: Хеннесси — Уорд, Кэхилл, Сахо, ван Анхольт — Маккарти — Таунсенд, Макартур (Ридевалд, 66), Куяте (Миливоевич, 65), Заа (Майер, 15) — Айю (Кюча, 84).

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Теги: футбол, АПЛ, чемпионат Англии, Ливерпуль, Кристал Пэлас
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