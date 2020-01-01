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АПЛ: МЮ разгромил Шеффилд, Эвертон одержал победу над Норвичем

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В Англии завершились матчи 31 тура чемпионата страны.
АПЛ: результаты матчей 31 тура
АПЛ: результаты матчей 31 тура
Getty Images

Сегодня, 24 июня, в чемпионате Англии состоялось ряд матчей 31 тура.

Вашему вниманию результаты поединков:

Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 3:0

Голы: Марсиаль, 7, 44, 74

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу - Погба (Перейра, 81), Матич - Гринвуд (Мата, 81), Фернандеш (Мактоминей, 81), Рэшфорд (Джеймс, 81) - Марсиаль (Игало, 81)

Шеффилд Юнайтед: Мур - Башем, Ягелка, Робинсон - Болдок, Ландстрем, Флек, Норвуд (Норвуд, 46), Стивенс - Макголдрик (Живкович, 64), Муссе (Макберни, 46)

Предупреждение: Шоу

Ньюкасл - Астон Вилла 1:1
Голы: Гейл, 68 - Эль-Мохаммади, 84

Ньюкасл: Дубравка - Манкильо, Ласселс, Фернандес, Роуз - Ритчи (Гейл, 67), Шелви, Хейден (Бенталеб, 86), Сен-Максимен - Альмирон (Лазаро, 86), Жоэлинтон (Кэрролл, 64).

Астон Вилла: Нюланд - Конса (Эль-Мохаммади, 77), Хаус, Мингс, Таргетт - Макгинн (Накамба, 77), Дуглас Луис, Грилиш - Эль-Гази (Хурихейн, 70), Саматта, Трезеге (Дэвис, 70).

Предупреждения: Ласселс, Фернандес - Дуглас Луис, Хаус

Норвич - Эвертон 0:1
Гол: Майкл Кин, 55.

Норвич: Крул - Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис (Кэнтуэлл, 87) - Маклин, Теттей (Вранчич, 79) - Рупп (Буэндиа, 71), Дуда (Пукки, 71), Эрнандес (Ида, 80) - Дрмич.

Эвертон: Пикфорд - Коулман, Майкл Кин, Холгейт, Динь - Ивоби, Дэвис (Сигурдссон, 46), Гомеш, Бернард (Бейнс, 87) - Калверт-Льюин, Ришарлисон (Мойзе Кин, 79).

Предупреждения: … - Мойзе Кин.

Вулверхэмптон - Борнмут 1:0
Гол: Хименес, 60.

Вулверхэмптон: Патрисиу - Боли, Коади, Саисс - Доэрти, Невеш, Моутинью, Хонни - Траоре (Дендонкер, 73), Хименес, Жота (Нету, 62).

Борнмут: Рамсдейл - Стейси (Келли, 82), С. Кук, Аке, А. Смит - Брукс (Г. Уилсон, 66), Л. Кук, Лерма (Соланке, 66), Биллинг (Гослинг, 50), Станислас (Грюневелд, 66) - К. Уилсон.           

Предупреждения: Саисс, Невеш, Моутиньо - Брукс, С. Кук, К. Уилсон.

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Теги: футбол, АПЛ, чемпионат Англии, результаты матчей
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