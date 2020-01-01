Защитник Челси: У меня будут проблемы, если Вернер не покажет себя в команде

Антонио Рюдигер рекомендовал своего соотечественника руководству клуба.

Защитник Челси Антонио Рюдигер рассказал о своей роли в трансфере нападающего РБ Лейпциг Тимо Вернера.

Читай также: Вернер прокомментировал переход в Челси

“В Челси меня попросили дать ему оценку. Я знаю Тимо в течение долгого времени. Я дал четкую рекомендацию сделать все возможное, чтобы его заполучить.

Если он не проявит себя должным образом, думаю, у меня будут проблемы“, - цитирует футболиста Goal со ссылкой на Sport Bild.

Отметим, что ранее Рюдигер и Вернер вместе выступали за Штутгарт, также игроки являются партнерами по сборной Германии.