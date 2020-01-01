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Защитник Челси: У меня будут проблемы, если Вернер не покажет себя в команде

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Антонио Рюдигер рекомендовал своего соотечественника руководству клуба.
Антонио Рюдигер
Антонио Рюдигер
Getty Images

Защитник Челси Антонио Рюдигер рассказал о своей роли в трансфере нападающего РБ Лейпциг Тимо Вернера.

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“В Челси меня попросили дать ему оценку. Я знаю Тимо в течение долгого времени. Я дал четкую рекомендацию сделать все возможное, чтобы его заполучить.

Если он не проявит себя должным образом, думаю, у меня будут проблемы“, - цитирует футболиста Goal со ссылкой на Sport Bild.

Отметим, что ранее Рюдигер и Вернер вместе выступали за Штутгарт, также игроки являются партнерами по сборной Германии. 

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Теги: футбол, Челси, Тимо Вернер, Антонио Рюдигер
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