Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ

Манчестер Юнайтед примет Шеффилд в рамках 31-го тура АПЛ. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В среду, 24 июня, в рамках 31-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед на своем поле примет Шеффилд Юнайтед. Встреча состоится в Манчестере на Олд Трафорд в 20:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии являются "красные дьяволы". Так, в компании William Hill принимают ставки на победу подопечных Сульшера с коэффициентом 1.42, а на гостей можно поставить с коэффициентом 9.00. Ничью здесь оценили в 4.33.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа Манчестер Юнайтед - 1.44, Шеффилд Юнайтед - 8.00, ничья - 4.33.

Стоит сказать, что в своей истории команды встречались 94 раза в официальных матчах, из которых 44 встречи выиграли "красные дьяволы", а 34 поединка остались за Шеффилдом.