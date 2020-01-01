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Вулверхэмптон определился с ценой за Хименеса

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Стало известно, за сколько "волки" готовы продать своего нападающего.
Рауль Хименес
Рауль Хименес
Getty Images

Английский Вулверхэмптон в ближайшее летнее трансферное окно готово избавиться от форварда команды Рауля Хименеса.

Как утверждает Transfer Podcast, "волки" согласны на продажу игрока только за 100 миллионов фунтов стерлингов (110,6 миллионов евро).

Отмечается, что в покупке Хименеса заинтересован Манчестер Юнайтед, однако цена заставила клуб передумать. Сам игрок не отрицает,ч то с радостью перебрался бы в мадридский Реал или каталонскую Барселону.

Ранее сообщалось, что Вулверхэмптон попытается подписать полузащитника Реала.

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Теги: Рауль Хименес, Вулверхэмптон, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, трансфер
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