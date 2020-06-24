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Арсенал продлил контракт с Давидом Луисом

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Давид Луис останется в лондонском клубе еще на один год.
Давид Луис
Давид Луис
Getty Images

Лондонский Арсенал объявил о продлении соглашения с защитником команды Давидом Луисом. Как сообщает пресс-служба “канониров“, новый контракт 33-летнего бразильца рассчитан на один год. 

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“Давид - важный игрок для команды. Он сыграл почти во всех матчах в этом сезоне. Его передачи, общение с командой на поле и за его пределами… Он помогает всем нам“, - прокомментировал технический директор Арсенала Эду.

Луис стал игроком лондонского клуба в 2019 году, и в сезоне-2019/20 отыграл 26 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.

Также Арсенал сообщил, что договорился о выкупе Седрика Суареша и Пабло Мари Вильяра, и подписании с ними долгосрочных контрактов. Также арендованный у Реала Дани Себальос пробудет в Лондоне до завершения сезона-2019/20, и поможет команде в оставшихся матчах.

Ранее сообщалось, что в Сети появились фото новой гостевой формы Арсенала.

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Теги: Давид Луис, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии, контракт
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