Арсенал продлил контракт с Давидом Луисом

Лондонский Арсенал объявил о продлении соглашения с защитником команды Давидом Луисом. Как сообщает пресс-служба “канониров“, новый контракт 33-летнего бразильца рассчитан на один год.

Читай также: Давид Луис - о поражении от Ман Сити: Вся вина лежит только на мне

“Давид - важный игрок для команды. Он сыграл почти во всех матчах в этом сезоне. Его передачи, общение с командой на поле и за его пределами… Он помогает всем нам“, - прокомментировал технический директор Арсенала Эду.

Луис стал игроком лондонского клуба в 2019 году, и в сезоне-2019/20 отыграл 26 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.

✍️ One-year deal for @DavidLuiz_4

✍️ Long-term deal for @PabloMV5

✍️ Long-term deal for @OficialCedric

✍️ Loan extension for @DaniCeballos46



More info on the new deals 👇