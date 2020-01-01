Ливерпуль - Кристал Пэлас: анонс матча чемпионата Англии
На родном Энфилде в матче 31-го тура чемпионата Англии Ливерпуль вполне мог завоевать чемпионский титул, но для этого нужно было обыграть Эвертон в предыдущем матче.
Ливерпуль - Кристал Пэлас
22:15, 24 июня, Энфилд. Прямая трансляция на Setanta Sport
Команда Юргена Клоппа стартовала в чемпионате после перерыва не самой уверенной игрой. Да, соперником был всегда неуступчивый Эвертон, но с “ирисками“ Ливерпуль в последнее время показывает неплохой футбол, а потому многие ожидали их победы.
“Красные“ выглядели не лучшим образом. Возможно, не хватало на поле Мохамеда Салаха, которого в составе заменил Такуми Минамино. Японец был незаметен на поле, а потому сыграл только один тайм. Не намного лучше стало и с Окслейдом-Чемберленом, и с Дивоком Ориги.
Не играл и Эндрю Робертсон, а сменивший его Джеймс Милнер быстро получил травму. Возможно, уже против Кристал Пэлас Салах и Робертсон смогут выйти на поле и улучшить игру своей команды.
Состояние перед матчем:
Кроме Милнера, Клопп в матче с Эвертоном также потерял и Матипа. Если Робертсон не сможет сыграть, слева придется использовать Гомеса, а в центре защиты Ловрена. Что касается других позиций на поле, то скорее ожидается появление на поле Вейналдума вместо Наби Кейта.
У Кристал Пэлас, которые в прошлом туре обыграл Борнмут на выезде, также есть проблемы с составом. “Орлы“ не смогут рассчитывать на трио защитников – Келли, Томкинса и Шлуппа. Все остальные игроки в строю и готовы выйти на поле.
Ориентировочные составы:
Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес, ван Дайк, Робертсон - Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум - Салах, Фирмино, Мане
Кристал Пэлас: Гуаита - Уорд, Данн, Кэхилл, ван Аанхольт - Куяте, Миливоевич, МакАртур - Айю, Бентеке, Заа
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