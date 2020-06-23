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Челси продлил контракты с Виллианом и Педро до конца сезона-2019/20

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Соглашения футболистов истекали 30 июня.
Педро и Виллиан останутся в Челси до конца сезона-2019/20
Педро и Виллиан останутся в Челси до конца сезона-2019/20
Getty Images

Полузащитники Челси Виллиан и Педро согласились остаться в клубе до фактического завершения нынешнего сезона.

Как сообщает пресс-служба клуба, текущие соглашения футболистов истекали 30 июня, но Виллиан и Педро решили остаться в команде, чтобы довести кампанию-2019/20 до конца, включая АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Отметим, что Виллиан стал игроком Челси в 2013 году, а Педро - в 2015 году.

Ранее сообщалось, что Тимо Вернер согласовал контракт с Челси.

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Теги: Виллиан, Педро, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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