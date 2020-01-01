Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 видео голов и обзор матча АПЛ

"Шпоры" переиграли "молотобойцев" на своем поле.

Тоттенхэм - Вест Хэм: видео голов Getty Images

В матче 31-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм на своем поле переиграл Вест Хэм со счетом 2:0.

В первой половине встречи ни хозяева, ни гости не сумели поразить ворота соперника, а вот во втором тайме мяч залетал исключительно в ворота Фабиански.

Примечательно, что первый гол в собственные ворота отправил Томаш Соучек, а удвоил преимущество "шпор" Гарри Кейн.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Вест Хэм:

Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0

Голы: Соучек, 64 (авт.), Кейн, 82

Тоттенхэм: Льорис - Орье, Санчес, Дайер, Дэвис - Сиссоко, Алли (Ламела, 60) - Моура (Бергвейн, 70), Ло Чельсо, Сон (Уинкс, 86) - Кейн.

Вест Хэм: Фабиански - Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Крессвелл - Нобл (Фелипе Андерсон, 71), Райс, Соучек - Боуэн, Антонио, Форналс (Лансини, 70).

Предупреждения: Кейн, Дэвис - Форналс, Нобл.