Вест Хэм с Ярмоленко в запасе уступил Тоттенхэму

"Молотобойцы" пропустили два безответных гола в свои ворота.

В матче 31-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм на своем поле принимал Вест Хэм.

“Молотобойцы“ весьма активно начали первую половину встречи, а вот подопечные Моуринью весьма долго входили в игру, отдав мяч сопернику. Впрочем, это не помогло Вест Хэму забить.

А во втором тайме гости заметно сдали - они перестали обострять у ворот соперника, зато “шпоры“ начали активнее в атаке. В конечном итоге игрок Вест Хэма Томаш Соучек неудачно подставил ногу под попытку Санчеса замкнуть подачу углового с правого фланга ударом головой, и отправил мяч в собственные ворота. А под занавес поединка Кейн фирменно отправил мяч в ворота Фабиански в результате контратаки.

Таким образом, у Тоттенхэма теперь 45 очков в активе и 7-я строчка в турнирной таблице АПЛ, а Вест Хэм располагается на 17-й позиции, набрав 27 баллов. В следующем туре “шпоры“ сыграют с Шеффилд Юнайтед, а Вест Хэм на своем поле примет Челси.

Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0

Голы: Соучек, 64 (авт.), Кейн, 82

Тоттенхэм: Льорис - Орье, Санчес, Дайер, Дэвис - Сиссоко, Алли (Ламела, 60) - Моура (Бергвейн, 70), Ло Чельсо, Сон (Уинкс, 86) - Кейн.

Вест Хэм: Фабиански - Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Крессвелл - Нобл (Фелипе Андерсон, 71), Райс, Соучек - Боуэн, Антонио, Форналс (Лансини, 70).

Предупреждения: Кейн, Дэвис - Форналс, Нобл.