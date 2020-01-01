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Лестер и Брайтон не сумели выявить победителя

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Команды сыграли в нулевую ничью.
Лестер и Брайтон расписали мировую
Лестер и Брайтон расписали мировую
Getty Images

В матче 31-го тура чемпионата Англии Лестер на своем поле принимал Брайтон.

Выявить победителя коллективы так и не сумели. За всю игру команды нанесли 19 ударов в сторону ворот на двоих, но в створ - только три удара. Несмотря на то, что Лестер большую часть игры владел мячом, реализовать это преимущество команда Брендана Роджерса так и не смогла.

Стоит также сказать, что на 14-й минуте Нил Мопе из Брайтона не реализовал пенальти.

На данный момент Лестер идет третьим в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 55 очков. Брайтон занимает 15-ю строчку, набрав 33 балла.

Лестер - Брайтон 0:0

Лестер: Шмайхель, Чилвелл, Сеюнджю, Эванс, Джастин, Грей (Перес, 73), Ндиди, Менди (Тилеманс, 69), Мэддисон, Варди, Ихеаначо (Барнс, 69)

Брайтон: Райан, Берн, Уэбстер (Даффи, 24), Данк, Лэмпти, Мак Аллистер (Марч, 58), Стивенс, Муй, Биссума (Проппер, 58), Мопе (Троссард, 57), Коннолли (Мюррей, 82)

Предупреждения: Джастин, Ндиди, Стивенс, Даффи.

На 14-й минуте игры Нил Мопе (Брайтон) не реализовал пенальти.

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Теги: Лестер, Брайтон, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии, результат матча
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