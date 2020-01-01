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Вратарь Арсенала избежал серьезной травмы

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Бернд Лено получил повреждение во время поединка против Брайтона.
Бернд Лено
Бернд Лено
Getty Images

Голкипер Арсенала Бернд Лено сумел избежать серьезной травмы после матча с Брайтоном.

Как сообщает официальный сайт “канониров“, у футболиста умеренное растяжение связок, которое он получил в результате столкновения с форвардом “чаек“ Нилом Мопе.

Предположительно, Лено пропустит около четырех-шести недель, после чего он сможет вернуться к полноценным тренировкам.

В нынешнем сезоне Лено отыграл 30 матчей в рамках чемпионата Англии, из которых 6 отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что форварду Манчестер Сити Серхио Агуэро сделают операцию на колене в Барселоне.

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Теги: Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, травма, чемпионат Англии
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