Операцию Агуэро сделает известный хирург

Операцию будут проводить в Барселоне.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро повредил мениск во время матча чемпионата Англии против Бернли (5:0).

Как сообщает пресс-служба "горожан", аргентинец отправится в Барселон (Испания), где ему сделают операцию. Проводить вмешательство будет известный хирург Рамон Кугат.

Кугат уже долгое время работает в спортивной сфере и оперирует игроков Барселоны. Когда Хосеп Гвардиола стал наставником Манчестер Сити, доктор стал работать и с этой командой. Он также оперировал украинца Александра Зинченко.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Бернли.