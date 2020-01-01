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Операцию Агуэро сделает известный хирург

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Операцию будут проводить в Барселоне.
Серхио Агуэро
Серхио Агуэро
Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро повредил мениск во время матча чемпионата Англии против Бернли (5:0).

Как сообщает пресс-служба "горожан", аргентинец отправится в Барселон (Испания), где ему сделают операцию. Проводить вмешательство будет известный хирург Рамон Кугат.

Кугат уже долгое время работает в спортивной сфере и оперирует игроков Барселоны. Когда Хосеп Гвардиола стал наставником Манчестер Сити, доктор стал работать и с этой командой. Он также оперировал украинца Александра Зинченко.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Бернли.

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Теги: Серхио Агуэро, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, травма, операция
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