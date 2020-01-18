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Полузащитника Ливерпуля обвинили в сексуальных домогательствах

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По словам потерпевшей, полиция подвела ее и не занялось делом должным образом.
Наби Кейта
Наби Кейта
Getty Images

Девушка Понтсо Дламини на своей страничке в Twitter обвинила в сексуальных домогательствах полузащитника Ливерпуля Наби Кейта. По словам Понтсо, это произошло в середине января этого года.

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“18 января 2020 года я подверглась сексуальному насилию со стороны Наби Кейта. Я сообщила об этом полиции Большого Манчестера и Мерсисайдской полиции. Я предоставила им доказательства, записи звонков, где его люди просили встретиться, чтобы извиниться. Но полиция меня подвела“, - написала девушка.

По словам девушки, она вместе с подругой была на вечеринке в доме Кейта. Он пообещал вызвать ей такси, но не сделал этого, а затем начал приставать. После отказа Наби предложил Понтсо тысячу фунтов стерлингов за ночь. Позже девушка вместе с мамой встречалась с друзьями и агентами Кейта, но отказалась принимать его извинения.

Также Дламини опубликовала рассказ другой девушки, которая также подвергалась домогательством со стороны Кейта. “Я не одна“, - подписала публикацию Понтсо.

Ранее сообщалось, что с футболиста Челси сняли обвинения в изнасиловании.

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Теги: Наби Кейта, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, домогательства
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