Полузащитника Ливерпуля обвинили в сексуальных домогательствах

Девушка Понтсо Дламини на своей страничке в Twitter обвинила в сексуальных домогательствах полузащитника Ливерпуля Наби Кейта. По словам Понтсо, это произошло в середине января этого года.

“18 января 2020 года я подверглась сексуальному насилию со стороны Наби Кейта. Я сообщила об этом полиции Большого Манчестера и Мерсисайдской полиции. Я предоставила им доказательства, записи звонков, где его люди просили встретиться, чтобы извиниться. Но полиция меня подвела“, - написала девушка.

On the 18th January 2020 I was sexually assaulted by @LFC player #nabykeita.Reported it to @gmpolice and @MerseyPolice.With all evidence/recordings &calls where his people requested to meet to apologise, I was told that it was his word against mine.Fuck the system it failed me.