Полузащитник Эвертона стал игроком Ниццы

Официально в стан нового клуба Морган Шнейдерлен перейдет после открытия трансферного окна.

Английский Эвертон и французская Ницца согласовали трансфер Моргана Шнейдерлена.

Как сообщает официальный сайт Ниццы, 30-летний полузащитник успешно прошел медицинское обследование. Клубы достигли соглашения, которое станет официальным после открытия трансферного окна.

Также отмечается, что "ириски" позволили Шнейдерлену тренироваться с Ниццой уже сейчас, несмотря на то, что пока что переход не является официальным.

За свою карьеру опорный хавбек выступал за Страсбур (5 матчей во всех турнирах, 0 голов), Саутгемптон (261, 15), Манчестер Юнайтед (47, 1) и Эвертон (70, 1). Также в его послужном списке 15 матчей в составе сборной Франции (0 голов).

Ранее сообщалось, что итальянская Аталанта выкупила футболиста Челси.