Мактоминей продлил контракт с Манчестер Юнайтед

Хавбек останется в команде до 2025 года.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей подписал новый контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", соглашение рассчитано до 2025 года, и в нем также прописана возможность продления еще на год.

"Все, что я когда-либо знал, это Юнайтед, и я надеюсь, что моя страсть к клубу проявляется каждый раз, когда я выхожу на поле. Я буду продолжать отдавать все для этого клуба каждый раз, когда надеваю футболку", - прокомментировал Мактоминей.

23-летний футболист является воспитанником Манчестер Юнайтед и находится в структуре клуба с 2012 года. Впервые он сыграл за "красных дьяволов" в 2017 году, и с тех пор провел 75 матчей, в которых забил 6 голов.

Ранее сообщалось, что полиция конфисковала авто звездного полузащитника МЮ.