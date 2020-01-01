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Мактоминей продлил контракт с Манчестер Юнайтед

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Хавбек останется в команде до 2025 года.
Скотт Мактоминей
Скотт Мактоминей
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей подписал новый контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", соглашение рассчитано до 2025 года, и в нем также прописана возможность продления еще на год.

"Все, что я когда-либо знал, это Юнайтед, и я надеюсь, что моя страсть к клубу проявляется каждый раз, когда я выхожу на поле. Я буду продолжать отдавать все для этого клуба каждый раз, когда надеваю футболку", - прокомментировал Мактоминей.

23-летний футболист является воспитанником Манчестер Юнайтед и находится в структуре клуба с 2012 года. Впервые он сыграл за "красных дьяволов" в 2017 году, и с тех пор провел 75 матчей, в которых забил 6 голов.

Ранее сообщалось, что полиция конфисковала авто звездного полузащитника МЮ.

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Теги: Скотт Мактоминей, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, контракт, чемпионат Англии
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