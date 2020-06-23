Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Агуэро сделают операцию на колене

Комментариев: 0
Отец футболиста рассказал о травме сына.
Серхио Агуэро
Серхио Агуэро
Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро во время матча против Бернли (5:0) получил серьезную травму колена. Отец футболиста Леонель дель Кастильо рассказал о повреждении сына.

Читай также: Агуэро составил символическую сборную из аргентинцев, в которой нет Марадоны

“Я уже говорил с Серхио. Проблемы с коленом были у него еще до матча, это мениск. Он пройдет обследование во вторник, после чего будет ясна степень серьезности травмы.

В ближайшие дни он прилетит в Барселону на операцию, как и в 2018 году, когда у него было аналогичное повреждение“, - цитирует дель Кастильо Marca.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Агуэро провел 32 матча, в которых забил 23 гола и совершил три результативные передачи.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Бернли.

Поделись:
Теги: Серхио Агуэро, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, чемпионат Англии, травма, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь