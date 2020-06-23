Агуэро сделают операцию на колене

Отец футболиста рассказал о травме сына.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро во время матча против Бернли (5:0) получил серьезную травму колена. Отец футболиста Леонель дель Кастильо рассказал о повреждении сына.

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“Я уже говорил с Серхио. Проблемы с коленом были у него еще до матча, это мениск. Он пройдет обследование во вторник, после чего будет ясна степень серьезности травмы.

В ближайшие дни он прилетит в Барселону на операцию, как и в 2018 году, когда у него было аналогичное повреждение“, - цитирует дель Кастильо Marca.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Агуэро провел 32 матча, в которых забил 23 гола и совершил три результативные передачи.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Бернли.