Тоттенхэм - Вест Хэм: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ

Тоттенхэм примет Вест Хэм в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В рамках 31-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм сыграет с Вест Хэмом. Матч состоится сегодня, 23 июня, на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне. По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии являются “шпоры“.

Так, в компании William Hill принимают ставки на победу подопечных Жозе Моуринью с коэффициентом 1.65, а на триумф гостей - с коэффициентом 5.25. Ничью здесь оценили в 3.90.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа Тоттенхэма - 1.66, победа Вест Хэма - 5.00, ничья - 4.00.

Отметим, что матч Тоттенхэм - Вест Хэм запланирован на 22:15 по киевскому времени.