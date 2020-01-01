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Агуэро получил серьезную травму в матче с Бернли

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Аргентинец может выбить на длительное время.
Серхио Агуэро
Серхио Агуэро
Getty Images

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро может пропустить остаток сезона из-за повреждения колена, которое он получил в матче 30-го тура АПЛ против Бернли (5:0).

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В конце первого тайма аргентинец заработал пенальти для “горожан“, но при этом получил достаточный сильный удар по ноге. Вместо него на поле появился бразилец Габриэл Жесус.

“Травма Агуэро выглядит не очень хорошо. В прошлом месяце у Серхио уже были проблемы с коленом, и теперь он опять почувствовал дискомфорт. Врач сказал, что в ближайшее время мы узнаем больше, но на данный момент все выглядит очень серьезно“, - приводит слова Гвардиолы официальный сайт “горожан“.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Бернли.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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