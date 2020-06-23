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"Жизни белых важны": Фанаты Бернли провели провокационную акцию

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Клуб пообещал наказать организаторов.
Болельщики провели неординарную акцию
Болельщики провели неординарную акцию
burnleyfootballclub.com

Во время матча 30-го тура АПЛ Манчестер Сити - Бернли (5:0) случился скандальный эпизод.

Над стадионом Этихад пролетел баннер с надписью “Жизни белых важны, Бернли“. Самолет начал кружить над ареной сразу после того, как футболисты обеих команд встали на колено в рамках акции поддержки движения Black Lives Matter (Жизни черных важны).

Руководство Бернли моментально прокомментировало данный эпизод, пообещав наказать организаторов такой акции.

“Футбольный клуб Бернли решительно осуждает действия лиц, ответственных за организацию самолета с оскорбительным баннером, который пролетел над Этихад Стэдиум в понедельник.

Мы хотим прояснить, что таким людям не рады на Терф Мур. Этот баннер никоим образом не отображает взгляды и принципы футбольного клуба Бернли. Мы будем активно сотрудничать с властями, чтобы определить ответственных и навсегда запретить им посещение стадиона“, - говорится в заявление клуба.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Бернли.

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Теги: Бернли, футбол, акция, протест, скандал
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shk67    23.06.2020, 10:07
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