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Манчестер Сити - Бернли 5:0 видео голов и обзор матча АПЛ

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"Горожане" поиздевались над гостями.

Манчестер Сити - Бернли: видео голов и обзор матча
Манчестер Сити - Бернли: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках 30-го тура АПЛ Манчестер Сити дома уничтожил Бернли.

В первом тайме подопечные Хосепа Гвардиолы трижды поразили ворота гостей. После перерыва команда не остановилась, забив еще два мяча.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Бернли:

Манчестер Сити - Бернли 5:0
Голы: Фоден, 22, 63, Марез, 43, 45+3 (с пенальти), Д. Силва, 51

Манчестер Сити: Эдерсон - Канселу, Фернандиньо (Ляпорт, 61), Отаменди, Зинченко - Фоден (Сане, 79), Родри, Д. Силва - Марез (Де Брюйне, 61), Агуэро (Габриэль Жезус, 45+3), Б. Силва

Бернли: Поуп - Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор - Браунхилл, Вествуд, Корк, Макнил - Родригес (Питерс, 60), Выдра (Томпсон, 88)

Предупреждения: Канселу - Браунхилл

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Теги: Манчестер Сити, Бернли, АПЛ, чемпионат Англии, футбол, видео голов, обзор матча
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