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Гвардиола назвал трансферные планы Манчестер Сити

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"Горожане" ждут изменений в составе.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о трансферных планах клуба.

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“В клубах, которых я работал, если мне говорили: “Мы не можем себе это позволить“, то мы действительно не можем себе это позволить. Наше положение зависит от того, останутся ли в команды наши футболисты. Может быть, в следующие два месяца команда сделает шаг вперед, и мы продолжим работать с теми же людьми.

Возможный уход Сане? Сейчас в атаке у нас достаточное количество качественных игроков. Габриэль Жезус может играть слева, Фил Фоден может играть слева. В конце концов, у нас есть Рахим Стерлинг.

Повторюсь, что у нас выдающиеся атакующие футболисты. Им удается избежать травм, поэтому они могут играть довольно регулярно. Возможно, у нас есть другие цели“, - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Гвардиола провел переговоры с вингером Байера.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчсетер Сити, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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