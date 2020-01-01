Клопп: Мы заслужили ничью с Эвертоном

Немецкий специалист отметил, что его подопечным пришлось выполнить много беговой работы.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал ничью с Эвертоном (0:0) в рамках 30 тура чемпионата Англии.

“Ничья против Эвертона - этот тот результат, на который мы заслуживаем. Когда я вспоминаю все дерби на этом стадионе, они выглядят примерно одинаково. Результат похожий. На Энфилде матчи проходят немного лучше. Эвертон был хорошо организован, поэтому нам пришлось выполнять много беговой работы, но мы выглядели готовыми.

Теперь у нас есть три дня на подготовку. Кристал Пэлас провел хороший поединок в субботу, и мы должны убедиться, что будем абсолютно готовыми противостоять им в среду.

Выделить отдельных футболистов? Алекс Окслейд-Чемберлен и Наби Кейта провели очень хороший матч“, - цитирует Клоппа BBC.

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