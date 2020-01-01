Астон Вилла - Челси 1:2 видео голов и обзор матча АПЛ

"Синие" одержали волевую победу над соперником.

Астон Вилла - Челси: видео голов и обзор матча Getty Images

Челси обыграл Астон Виллу в рамках 30 тура чемпионата Англии. На точный удар Кортни Хоса ответили Кристиан Пулишич и Оливье Жиру.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Астон Вилла - Челси:

Астон Вилла - Челси 1:2

Голы: Хаус, 43 - Пулишич, 60, Жиру, 62

Астон Вилла: Нюланд - Конса, Мингс, Хаус, Таргетт - Хурихейн (Накамба, 70), Дуглас Луис, Макгинн (Хота, 87) - Эль Гази (Трезеге, 70), Дэвис (Саматта, 57), Грилиш

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо - Ковачич (Баркли, 55), Канте, Маунт - Виллиан (Джеймс, 90), Жиру (Абрахам, 80), Лофтус-Чик (Пулишич, 55)

Предупреждения: Конса, Грилиш - Канте