Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Эвертон - Ливерпуль 0:0 видео обзор матча АПЛ

Комментариев: 0
Команды не смогли похвастаться результативностью в мерсисайдском дерби.

Эвертон - Ливерпуль: видео обзор матча
Эвертон - Ливерпуль: видео обзор матча
Getty Images

Эвертон и Ливепуль разошлись миром в рамках 30 тура чемпионата Англии. “Красные“ так и не смогли реализовать свое преимущество.

Вашему вниманию видео обзор матча Эвертон - Ливерпуль:

Эвертон - Ливерпуль 0:0

Эвертон: Пикфорд - Коулман, Холгейт, Майкл Кин, Динь - Ивоби, Гомеш, Дэвис, Гордон (Сигурдсон, 60) - Ришарлисон, Калверт-Льюин

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Матип (Ловрен, 73), ван Дейк, Милнер (Гомес, 43) - Кейта (Вейналдум, 65), Фабиньо, Хендерсон - Минамино (Окслейд-Чемберлен, 46), Фирмино (Ориги, 65), Мане

Предупреждения: Кин, Динь - Милнер

Поделись:
Теги: футбол, Эвертон, Ливерпуль, чемпионат Англии, видео обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь