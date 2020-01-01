Эвертон - Ливерпуль 0:0 видео обзор матча АПЛ
Команды не смогли похвастаться результативностью в мерсисайдском дерби.
Эвертон и Ливепуль разошлись миром в рамках 30 тура чемпионата Англии. “Красные“ так и не смогли реализовать свое преимущество.
Вашему вниманию видео обзор матча Эвертон - Ливерпуль:
Эвертон - Ливерпуль 0:0
Эвертон: Пикфорд - Коулман, Холгейт, Майкл Кин, Динь - Ивоби, Гомеш, Дэвис, Гордон (Сигурдсон, 60) - Ришарлисон, Калверт-Льюин
Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Матип (Ловрен, 73), ван Дейк, Милнер (Гомес, 43) - Кейта (Вейналдум, 65), Фабиньо, Хендерсон - Минамино (Окслейд-Чемберлен, 46), Фирмино (Ориги, 65), Мане
Предупреждения: Кин, Динь - Милнер
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