Эвертон - Ливерпуль 0:0 видео обзор матча АПЛ

Команды не смогли похвастаться результативностью в мерсисайдском дерби.

Эвертон - Ливерпуль: видео обзор матча Getty Images

Эвертон и Ливепуль разошлись миром в рамках 30 тура чемпионата Англии. “Красные“ так и не смогли реализовать свое преимущество.

Вашему вниманию видео обзор матча Эвертон - Ливерпуль:

Эвертон - Ливерпуль 0:0

Эвертон: Пикфорд - Коулман, Холгейт, Майкл Кин, Динь - Ивоби, Гомеш, Дэвис, Гордон (Сигурдсон, 60) - Ришарлисон, Калверт-Льюин

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Матип (Ловрен, 73), ван Дейк, Милнер (Гомес, 43) - Кейта (Вейналдум, 65), Фабиньо, Хендерсон - Минамино (Окслейд-Чемберлен, 46), Фирмино (Ориги, 65), Мане

Предупреждения: Кин, Динь - Милнер