Мане оконфузился перед матчем с Эвертоном, забыв об акции против расизма

Форвард Ливерпуля Садио Мане попал в необычную ситуацию перед поединком 30 тура чемпионата Англии против Эвертона.

После свистка главного судьи матча Майкла Дина, игроки обеих команд встали на одно колено в рамках акции Black Lives Matter, которая направлена на борьбу с дискриминацией. Вероятно, Садио забыл об этом и сразу же побежал в атаку.

Sadio Mané was that eager to get started he forgot to kneel... pic.twitter.com/ig9e3iwROQ