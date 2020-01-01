Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Эвертон и Ливерпуль в очередной раз не порадовали голами

Комментариев: 0
СПОРТ bigmir)net вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют отчет о матче между Ливерпулем и Эвертоном.

Практически десять лет прошло с того момента, как Эвертон в последний раз сумел переиграть Ливерпуль в любом турнире. Доминирование “красных“ в мерсисайдском дерби просто невероятно.

Приблизительно за час до игры стало известно – в основном составе Ливерпуля не будет Мохамеда Салаха и Эндрю Робертсона. Парни не сумели восстановиться полностью после травм, а их место на поле заняли Милнер и Минамино.

Совершенно очевидно, что именно Ливерпуль взял мяч под свой контроль с первых минут, и именно от парней Клоппа было больше остроты.  Но ни удар Матипа головой, ни отличный выстрел Александера-Арнолда со штрафного, ни другие попытки “красных“ не помогли им открыть счет.

Более того, в первом тайме случился еще и совершенно не приятный момент для Ливера. Джеймс Милнер получил травму и на левый фланг обороны был выдвинут номинальный центрбек Джо Гомес.

В перерыве Карло Анчелотти и Юрген Клопп, похоже, не сумели достучаться до своих подопечных и второй тайм стал логическим продолжением первого.

Такое положение дел, кажется, полностью устраивало итальянского специалиста. Когда у Клоппа уже не осталось замен (на 72-й минуте пришлось еще менять Матипа из-за травмы), папа Карло сделал только одну.

За 10-15 минут до завершения основного времени Эвертон провел ударную пятиминутку, во время которой болельщики обеих команд хватались за сердце. Для начала Кальверт-Льюин выбежал на свидание с Алиссоном, но был в офсайде. Затем Ришарлисон с левого фланга отлично прострелил, а Кальверт-Льюин пробил пяткой. Вратарь парировал, но на добивании был Дэвис, который тут же пробил. Повезло, что Джо Гомес коснулся мяча и переправил его в штангу.

Угловой после этого момента также завершился опасным ударом – пробивал Кальверт-Льюин головой. Спустя минуту Ришарлисон вновь ворвался в штрафную и пробивал с острого угла, но Алиссон снова был на месте.

На 91-й минуте Ливерпуль заработал отличный шанс забить гол - Ришарлисон сбил с ног Окслейда-Чемпберлена. Пробивал Фабиньо, удар которого сумел отбить Пикфорд.

На этом наш поединок и завершился. В третий раз подряд на Гудиссон Парк Эвертон и Ливерпуль разошлись не забив ни одного гола.

Эвертон – Ливерпуль 0:0

Эвертон: Пикфорд — Коулман, Холгейт, Майкл Кин, Динь — Ивоби, Гомеш, Дэвис, Гордон (Сигурдсон, 60) — Ришарлисон, Калверт-Льюин

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип (Ловрен, 73), ван Дейк, Милнер (Гомес, 43) — Кейта (Вейналдум, 65), Фабиньо, Хендерсон — Минамино (Окслейд-Чемберлен, 46), Фирмино (Ориги, 65), Мане

Предупреждения: Кин, Динь – Милнер

Поделись:
Теги: футбол, чемпионат Англии, АПЛ, Ливерпуль, Эвертон
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь