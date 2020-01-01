Эвертон и Ливерпуль в очередной раз не порадовали голами

СПОРТ bigmir)net вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют отчет о матче между Ливерпулем и Эвертоном.

Практически десять лет прошло с того момента, как Эвертон в последний раз сумел переиграть Ливерпуль в любом турнире. Доминирование “красных“ в мерсисайдском дерби просто невероятно.

Приблизительно за час до игры стало известно – в основном составе Ливерпуля не будет Мохамеда Салаха и Эндрю Робертсона. Парни не сумели восстановиться полностью после травм, а их место на поле заняли Милнер и Минамино.

Совершенно очевидно, что именно Ливерпуль взял мяч под свой контроль с первых минут, и именно от парней Клоппа было больше остроты. Но ни удар Матипа головой, ни отличный выстрел Александера-Арнолда со штрафного, ни другие попытки “красных“ не помогли им открыть счет.

Более того, в первом тайме случился еще и совершенно не приятный момент для Ливера. Джеймс Милнер получил травму и на левый фланг обороны был выдвинут номинальный центрбек Джо Гомес.

В перерыве Карло Анчелотти и Юрген Клопп, похоже, не сумели достучаться до своих подопечных и второй тайм стал логическим продолжением первого.

Такое положение дел, кажется, полностью устраивало итальянского специалиста. Когда у Клоппа уже не осталось замен (на 72-й минуте пришлось еще менять Матипа из-за травмы), папа Карло сделал только одну.

За 10-15 минут до завершения основного времени Эвертон провел ударную пятиминутку, во время которой болельщики обеих команд хватались за сердце. Для начала Кальверт-Льюин выбежал на свидание с Алиссоном, но был в офсайде. Затем Ришарлисон с левого фланга отлично прострелил, а Кальверт-Льюин пробил пяткой. Вратарь парировал, но на добивании был Дэвис, который тут же пробил. Повезло, что Джо Гомес коснулся мяча и переправил его в штангу.

Угловой после этого момента также завершился опасным ударом – пробивал Кальверт-Льюин головой. Спустя минуту Ришарлисон вновь ворвался в штрафную и пробивал с острого угла, но Алиссон снова был на месте.

На 91-й минуте Ливерпуль заработал отличный шанс забить гол - Ришарлисон сбил с ног Окслейда-Чемпберлена. Пробивал Фабиньо, удар которого сумел отбить Пикфорд.

На этом наш поединок и завершился. В третий раз подряд на Гудиссон Парк Эвертон и Ливерпуль разошлись не забив ни одного гола.

Эвертон – Ливерпуль 0:0

Эвертон: Пикфорд — Коулман, Холгейт, Майкл Кин, Динь — Ивоби, Гомеш, Дэвис, Гордон (Сигурдсон, 60) — Ришарлисон, Калверт-Льюин

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип (Ловрен, 73), ван Дейк, Милнер (Гомес, 43) — Кейта (Вейналдум, 65), Фабиньо, Хендерсон — Минамино (Окслейд-Чемберлен, 46), Фирмино (Ориги, 65), Мане

Предупреждения: Кин, Динь – Милнер