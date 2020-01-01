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Челси добыл волевую победу над Астон Виллой

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"Синие" сумели совершить камбэк.
Челси обыграл Астон Виллу
Челси обыграл Астон Виллу
Getty Images

Челси одержал победу над Астон Виллой в матче 30 тура чемпионата Англии.

Счет в поединке усилиями Кортни Хоса открыли хозяева. Во втором тайме Кристиан Пулишич головой замкнул навес Аспиликуэты, а уже через две минуты Оливье Жиру принес своей команде победу.

Астон Вилла - Челси 1:2
Голы: Хаус, 43 - Пулишич, 60, Жиру, 62

Астон Вилла: Нюланд - Конса, Мингс, Хаус, Таргетт - Хурихейн (Накамба, 70), Дуглас Луис, Макгинн (Хота, 87) - Эль Гази (Трезеге, 70), Дэвис (Саматта, 57), Грилиш

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо - Ковачич (Баркли, 55), Канте, Маунт - Виллиан (Джеймс, 90), Жиру (Абрахам, 80), Лофтус-Чик (Пулишич, 55)

Предупреждения: Конса, Грилиш - Канте

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Теги: футбол, Челси, Астон Вилла, чемпионат Англии, АПЛ
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