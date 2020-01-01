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Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 3:0 видео голов и обзор матча АПЛ

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"Сороки" уверенно добыли три пункта.

Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед: видео голов и обзор матча
Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед: видео голов и обзор матча
Getty Images

Ньюкасл одержал победу над Шеффилд Юнайтед в рамках 30 тура чемпионата Англии. Почти весь второй тайм гости играли в меньшинстве.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед:

Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 3:0
Голы: Сен-Максимен, 55, Ритчи, 69, Жоэлинтон, 78.

Ньюкасл: Дубравка - Манкильо, Лассельс, Фернандес, Роуз - Ритчи, Шелви (Шер, 85), Хейден, Сен-Максимен (Бенталеб, 79) – Альмирон (Лазаро, 85) - Жоэлинтон (Кэрролл, 79).

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон - Бешэм, Иган, Робинсон - Болдок, Берге (Ландстрем, 66), Норвуд, Флек (Л. Фримен, 73), Стивенс - Макберни (К. Фримен, 85), Шарп (Живкович, 74).

Предупреждения: Лассельс, Жоэлинтон - Иган.

Удаление: Иган, 50.

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Теги: футбол, Ньюкасл, Шеффилд Юнайтед, видео голов, обзор матча, АПЛ, чемпионат Англии
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