Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 3:0 видео голов и обзор матча АПЛ

"Сороки" уверенно добыли три пункта.

Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед: видео голов и обзор матча Getty Images

Ньюкасл одержал победу над Шеффилд Юнайтед в рамках 30 тура чемпионата Англии. Почти весь второй тайм гости играли в меньшинстве.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед:

Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 3:0

Голы: Сен-Максимен, 55, Ритчи, 69, Жоэлинтон, 78.

Ньюкасл: Дубравка - Манкильо, Лассельс, Фернандес, Роуз - Ритчи, Шелви (Шер, 85), Хейден, Сен-Максимен (Бенталеб, 79) – Альмирон (Лазаро, 85) - Жоэлинтон (Кэрролл, 79).

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон - Бешэм, Иган, Робинсон - Болдок, Берге (Ландстрем, 66), Норвуд, Флек (Л. Фримен, 73), Стивенс - Макберни (К. Фримен, 85), Шарп (Живкович, 74).

Предупреждения: Лассельс, Жоэлинтон - Иган.

Удаление: Иган, 50.