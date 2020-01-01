Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ван Дейк: Если мы выиграем титул, то постараемся сохранить его

Комментариев: 0
Защитник "красных" отметил, что команда пока ничего не завоевала.
Вирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк
Getty Images

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк рассказал о целях команды на заключительную часть сезона в АПЛ.

“Мы еще не выиграли титул. Наша цель состоит в том, чтобы начать следующий сезон таким же образом.

Мы можем быть командой, которая может продолжать прогрессировать. У нас есть игроки, которые могут делать большие шаги в своем развитии. Победа в АПЛ была бы большим опытом, который мог бы вывести нас на следующий уровень.

Мы можем достичь этого в этом сезоне, а потом посмотрим, что может произойти в следующем году. Если мы выиграем титул, то постараемся сохранить его.

Это то, к чему мы стремимся, но все знают, как трудно это сделать, особенно в Англии“, - цитирует футболиста Daily Mail.

Ранее Юрген Клопп рассказал, как Ливерпуль устроит чемпионский парад.

Поделись:
Теги: футбол, Вирджил ван Дейк, Ливерпуль, чемпионат Англии, АПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь