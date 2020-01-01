Ван Дейк: Если мы выиграем титул, то постараемся сохранить его
Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк рассказал о целях команды на заключительную часть сезона в АПЛ.
“Мы еще не выиграли титул. Наша цель состоит в том, чтобы начать следующий сезон таким же образом.
Мы можем быть командой, которая может продолжать прогрессировать. У нас есть игроки, которые могут делать большие шаги в своем развитии. Победа в АПЛ была бы большим опытом, который мог бы вывести нас на следующий уровень.
Мы можем достичь этого в этом сезоне, а потом посмотрим, что может произойти в следующем году. Если мы выиграем титул, то постараемся сохранить его.
Это то, к чему мы стремимся, но все знают, как трудно это сделать, особенно в Англии“, - цитирует футболиста Daily Mail.
Ранее Юрген Клопп рассказал, как Ливерпуль устроит чемпионский парад.
Полная версия правил