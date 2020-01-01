Защитник Ливерпуля: Клопп олицетворяет "красных"

Трент Александер-Арнольд считает, что наставник Ливерпуля всегда будет особенным для клуба.

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд поделился своим мнением о значении главного тренера команды Юргена Клоппа для клуба.

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"Нужно уважать то, что делает Клопп. Он сумел изменить весь клуб, превратить всех из сомневающихся в верующих, заставить всех думать одинаково, верить одинаково и иметь одинаковые мечты.

Он просто олицетворяет Ливерпуль. Даже не будучи из этого города, из этой страны, он просто общается с клубом на одном языке. Он делает это с каждым человеком - болельщиками, персоналом и игроками", - приводит слова Александер-Арнольда BBC.

Ранее Юрген Клопп рассказал, как Ливерпуль устроит чемпионский парад.